Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verkehrsunfall in Baustelle B51 in Drebber - Verkehrsunfall in Weyhe verursacht und sich entfernt ---

Diepholz (ots)

Drebber

Verkehrsunfall in Baustelle

In der Baustelle auf der B 51 (Bremer Straße) in Drebber kam es gestern gegen 21.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Baufahrzeug. Ein 39-jähriger Barnstorfer befuhr mit seinem Pkw die Baustelle auf der Bremer Straße. Aus unerklärlichen Gründen kollidierte er mit einer in der Baustelle abgestellten Asphalt Großfräse. Dabei wird der Pkw beschädigt, ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Stuhr

Verkehrsunfall

Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Langwedel verursachte gestern gegen 20.00 Uhr in Brinkum Nord, Bremer Straße, einen Verkehrsunfall. Als er vom Fahrstreifen geradeaus, bei grün, trotzdem nach links auf die Autobahn auffahren wollte, übersah der den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw eines 31-jährigen Bremers. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden wird auf ca. 13000 Euro beziffert.

Weyhe

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstagmittag um 13:20 Uhr befuhren zwei Schülerinnen nebeneinander mit ihren Fahrrädern die Hagener Straße in Weyhe - Leeste. Hinter den 14 und 15 Jahre alten Mädchen fuhr ein 57-jähriger Fahrer mit seinem VW Tiguan. Beim Überholen unterschritt er jedoch den gebotenen Seitenabstand. Die Jugendlichen erschraken, kollidierten miteinander und stürzten infolge dessen. Der Pkw-Fahrer entfernte sich, ohne seine Personalien anzugeben bzw. sich um die Mädchen zu kümmern. Sie wurden leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer konnte ermittelt werden, ihn erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell