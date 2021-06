Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Kfz

Zweibrücken (ots)

Am Freitagmittag kam es zwischen 11:45 Uhr und 12:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen VW Passat Kombi, der auf einem Parkplatz in der Sonnengasse geparkt war. An dem Pkw wurde mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden dürfte bei ca. 5000 EUR liegen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Sachbeschädigung. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell