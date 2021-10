Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, polizeibekannter Mann tritt Radfahrer um ---

Diepholz (ots)

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ein der Polizei bekannter 30-Jähriger hat heute Nachmittag gegen 16.00 Uhr einen Radfahrer umgetreten. Der Radfahrer fuhr mit einem Kleinkind im Kindersitz auf dem Radweg an der Bassumer Straße in Brinkum. Plötzlich und unvermittelt versetzte der 30-Jährige dem vorbeifahrenden Radfahrer einen Tritt, so dass dieser mitsamt dem Kleinkind stürzte. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Das Kind blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Im Anschluss versuchte der 30-Jährige zu flüchten, wurde aber bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Die Polizei hat den 30-Jährigen zunächst zur Dienststelle nach Leeste verbracht. Der psychisch Kranke wurde anschließend von einem Arzt eingewiesen und in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell