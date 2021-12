Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Wer hat das Auto gestreift?

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Donnerstagmorgen streifte in der Lauterer Straße ein Autofahrer mit seinem Wagen ein parkendes Fahrzeug. Kurz nach 9 Uhr stellte der geschädigte Halter frische Unfallspuren an seinem Opel Corsa fest. Zunächst war der Mann davon ausgegangen, dass ein Müllwagen seinen Pkw gestreift haben könnte. Die Polizei überprüfte den Lastwagen, stellte aber keine passenden Unfallschäden feststellen. Die Beamten haben jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrerflucht eingeleitet und bitten um Hinweise: Wer hat den Unfall am Donnerstagmorgen beobachtet? Wem sind in der Lauterer Straße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell