POL-PDMY: Geschwindigkeitskontrolle

Mayen, Hausener Landstraße (ots)

Am 27.10.21, führte die Verkehrsdirektion Koblenz im Auftrag der Polizei Mayen auf der L 98, Hausener Landstraße auf Höhe des dortigen Sportplatzes vom Straßburger Hof kommend in FR Mayen-Hausen, im Zeitraum von 07:00 h - 11:15 h, eine Radarkontrolle durch. In diesem Bereich gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h außenhalb geschlossener Ortschaften. In der der Kontrollzeit passierten 550 Fahrzeuge die Kontrollstelle. 87 Fahrzeugführer wurden mit einer zu schnellen Geschwindigkeit gemessen, 77 Fahrer kamen mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung davon, gegen 10 Personen musste ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit eines Pkw wurde mit 85 km/h gemessen.

Fahren Sie stets vorsichtig und rücksichtsvoll - zu hohe Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Hauptunfallursachen

