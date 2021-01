Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Dreis-Brück

Dreis-BrückDreis-Brück (ots)

Am Samstagmorgen, dem 09.01.2021, zwischen 06.00 und 06.30 Uhr; befuhr ein LKW die Hauptstraße in Brück aus Richtung Dreis kommend und beabsichtigte nach links in die Heyrother Straße abzubiegen. Beim Abbiegen schnitt der LKW die folgende Kurve und streifte ein linkseitiges Geländer. Das Geländer wurde auf einer Länge von ca. 10 m beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592-96260.

