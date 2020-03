Polizei Braunschweig

POL-BS: Eine wurde Frau angefahren, doch der Fahrer flüchtete - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Saarstraße 10.03.2020, 21 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde.

Eine 80-jährige Fußgängerin war mit ihrem Hund am Dienstagabend gegen 21 Uhr auf dem Gehweg der Saarstraße von der Hildesheimer Straße kommend in Richtung Saarplatz unterwegs. In Höhe der Hausnummer 133 wollte sie die Fahrbahn überqueren.

In diesem Moment fuhr ein heller Pkw in Richtung stadtauswärts und kollidierte mit der Fußgängerin. Sie wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste durch einen Rettungswagen in Krankenhaus gebracht werden.

Der Fahrer des Wagens hielt jedoch nicht an der Unfallstelle an, um sich um die Frau zu kümmern.

Daher bittet die Polizei um weitere Hinweise zum Unfallgeschehen. Personen, die Angaben zum Unfallfahrzeug, das an der Front beschädigt sein dürfte, sowie zum Fahrer oder der Fahrerin des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter 0531/476-3935 zu melden.

