Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in Mendig - Zeugen gesucht

Mendig (ots)

Am 21.10.2021 kam es in der Zeit von 17:00 - 22:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Pizzeria Adriano-Vulcano in der Bahnstraße in Mendig. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten Pkw - silberfarbener Hyundai i30 - und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mayen, Tel.: 02651-8010.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell