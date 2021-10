Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Grillhütte - Zeugen gesucht

Gappenach, Grillhütte (ots)

Wie der Polizei Mayen erst gestern bekannt wurde, kam es in der Zeit vom 18.10.21 bis 22.10.21 zu einem Einbruchsdiebstahl in die Grillhütte in Gappenach. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Türen zu den Toiletten und einem Lagerraum auf und verließen den Tatort ohne Beute. Der hinterlassene Sachschaden, beläuft sich auf ca. 1000.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

