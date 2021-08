Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannte(r) zerstört Heckscheibe eines geparkten PKW`s auf dem Parkplatz des Bahnhofes in 55774 Baumholder

55774 Baumholder (ots)

Am 17.08.2021 im Zeitraum von 11:20 Uhr bis 14:13 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem auf dem Parkplatz am Bahnhof geparkten PKW. Bislang unbekannte(r) Täter schlugen die Heckscheibe des PKW´s ein. Dabei entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die PI Baumholder bittet daher die Bürgerinnen und Bürger um sachdienliche Hinweise.

