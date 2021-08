Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer Selbstbedienungskasse

Morbach OT Hoxel (ots)

In der Nacht vom 16.08.2021 auf den 17.08.2021 kam es in Morbach Ortsteil Hoxel zu einem Diebstahl einer Selbstbedienungskasse an einem Sonnenblumenfeld. Ein ortsansässiger Landwirt besitzt im Bereich des Landesweges ein Sonnenblumenfeld, auf dem Blumen gegen eine Spende selbstständig geschnitten werden können. Der Erlös war für die Flutopfer der Unwetterkatastrophe gedacht. Die Schadenshöhe kann nicht genau beziffert werden. Wer kann sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach unter 06533/93740.

