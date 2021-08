Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährdung im Straßenverkehr aufgrund von Alkoholeinfluss, Zeugen gesucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, den 14.08.2021 gegen 21:00 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer von der ARAL-Tankstelle in Fischbach kommend in Fahrtrichtung Kirn. Auf dieser Strecke kollidierte er mit einem auf einer Verkehrsinsel befindlichen Verkehrsschild. Infolgedessen platze ihm auf der B 41 in Fahrtrichtung Kirn kurz vor der Abfahrt Bärenbach der linke Vorderreifen. Laut Zeugenaussagen flog der Vorderreifen auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste dem entgegenfliegenden Reifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der betroffene Fahrzeugführer wird nun ersucht, sich bei der Polizei zu melden. Wer sonst noch Angaben über die unsichere Fahrweise des Fahrzeugführers mit einem schwarzen VW Golf IV aus dem Zulassungsbezirk "KH" machen kann, wird ebenfalls gebeten sich bei der Polizei Idar-Oberstein zu melden.

