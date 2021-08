Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Längere Ölspur im Bereich Saargau

Merzkirchen (ots)

Am heutigen Vormittag, gegen 09:30 Uhr, wurde der Polizei in Saarburg zunächst eine Ölspur auf der K 121 von Merzkirchen in Richtung Portz gemeldet. Es konnte letztlich festgestellt werden, dass sich diese Spur von Palzem über die L 132 über Merzkirchen i. R. Saarburg zog.

Aufgrund der Ölspur ereignete sich im Bereich Südlingen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Hinweise zu dem Verursacher konnten bisher nicht erlangt werden. Die Straßenmeisterei Saarburg wurde mit Abstreumaßnahmen und Aufstellen von Beschilderung beauftragt. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Tel-Nr.: 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

