Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dickesbach: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Idar-Oberstein (ots)

Am 15.08.2021 um ca. 12:55 Uhr kam es zwischen Dickesbach und Mittelreidenbach in einer engen Kurve zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Traktor. Hierbei ist der Motorradfahrer in der Folge an seinen schwerwiegenden Verletzungen verstorben. Zwecks Klärung der Schuldfrage wurde ein Gutachter beauftragt.

