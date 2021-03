Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210315 - 0313 Frankfurt-Sindlingen: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 13. März 2021, gegen 17.30 Uhr, kam es in der Okrifteler Straße, in Höhe der Hausnummer 116, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Zu dem genannten Zeitpunkt war ein 18-Jähriger mit seinem Audi unterwegs in Richtung Okriftel. Aus bislang noch unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über den Wagen, kam von der Fahrbahn ab und wurde durch eine Erdaufschüttung in die Höhe katapultiert. Nachdem er sich mehrfach überschlagen hatte, kam er auf dem Gelände eines Kleingartens zum Stehen.

Der 18-jährige Fahrer, als auch seine drei Mitfahrer, wurden bei dem Unfall verletzt. Der 18-jährige Fahrzeuglenker, ein 20-jähriger und eine 19-jährige Mitfahrerin kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, der vierte Fahrzeuginsasse, ein 18-Jähriger, wurde leicht verletzt.

An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

