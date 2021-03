Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210315 - 0311 Frankfurt - Gallus: Mann überrascht Eindringling im Schlafzimmer

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Mittag stieg ein 38-Jähriger durch ein geöffnetes Schlafzimmerfenster in eine Wohnung in der Europaallee ein. Der Bewohner überraschte den Eindringling anschließend. Dieser bekam dann noch Unterstützung eines Unbekannten Dritten.

Gegen 15:30 Uhr kam der 29-Jährige Wohnungsinhaber zurück in sein Schlafzimmer und entdeckte einen unbekannten Eindringling hinter der Tür. Dieser war zuvor offensichtlich durch das geöffnete Fenster der Erdgeschosswohnung eingestiegen. Es kam zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf plötzlich ein weiterer Mann durch das Fenster ins Schlafzimmer einstieg, offenbar um dem Einbrecher zu helfen. In diesem Moment kam die Lebensgefährtin des Bewohners hinzu und schlug den Unbekannten mit Reizgas in die Flucht. Gemeinsam gelang es, den 38-jährigen Eindringling bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Beamten fanden zwei Parfumflacons in dessen Taschen, die dem Wohnungsinhaber gehörten.

Der bereits einschlägig bekannte Tatverdächtige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert und wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. Der unbekannte Dritte ist weiter auf der Flucht. Die Ermittlungen dauern an.

Personenbeschreibung:

Männlich, 40-45 Jahre alt, ca. 190 cm groß, westeuropäischer Phänotyp und helle Haare.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755-52199 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell