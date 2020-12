Polizei Düren

POL-DN: Nach einer nächtlichen körperlichen Auseinandersetzung zweier männlicher Personen in Düren-Lendersdorf kam es zu einem Widerstand gegen vier Polizeibeamte.

Düren (ots)

Um 23:00 Uhr wurde die Beamten der Polizeiwache Düren zu einer wechselseitigen Körperverletzung in Lendersdorf gerufen. Hier kam es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28jährigen Mann aus Hürtgenwald und einem 42jährigen Dürener. Die beiden alkoholisierten Männer stritten zunächst auf der Staße vor der Wohnung einer Bekannten, dann wurden "handfeste Argumente" ausgetauscht. Der 42jährige Dürener zog sich hierbei mehrere Gesichtsfrakturen zu und musste durch den miteingesetzten Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt werden, wo er stationär verlieb. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme fanden die Beamten unbekannte Betäubungsmittel in der Wohnung der 33jährigen Bekannten. Gegen sie wird nun wegen Verstoß gegen das BtMG ermittelt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen sollte der 28jährige Hürtgenwalder vor Ort entlassen werden. Der 28jährige wollte jedoch ohne Zustimmung seiner Bekannten und gegen die Anweisungen der Beamten zurück in die Wohnung. Der 28jährige ignorierte die Weisungen der Beamten und betrat widerrechtlich die Wohnung der Bekannten. Einem ausgesprochen Platzverweis kam er ebenfalls nicht nach, so dass die Beamten körperlichen Zwang einsetzen mussten, um ihn aus der Wohnung zu entfernen. Erst mit Eintreffen weiterer Unterstützungkräften gelang es den Beamten den 28jährigen aus der Wohnung zu entfernen und in den Streifenwagen zu verbringen. Hierbei leistete er weiterhin Widerstand trotz angelegter Handfesseln. Da der 28jährige offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Er muss sich sich nun wegen einfacher Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Widerstand und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Bei dem Einsatz wurde ein Beamter leicht verletzt.

