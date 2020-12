Polizei Düren

POL-DN: Brand in Einfamilienhaus

AldenhovenAldenhoven (ots)

Am Samstagmorgen gegen 08.30 Uhr wurde der Kreisleitstelle ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Ortslage Siersdorf gemeldet und die Feuerwehr angefordert. In dem Wohnhaus einer vierköpfigen Familie war im Wintergarten ein technisches Gerät in Brand geraten. Das Feuer erfasste dann sehr schnell dort die weiteren Räumlichkeiten und führte zum Stromausfall. Die Feuerwehr konnte das Ausbrechen des Feuers auf die oberen Räume bekämpfen, jedoch wurde überwiegend der Bereich des Erdgeschosses stark feuerbeschädigt. Der 48-Jährige Familienvater zeigte beim Verlassen des Hauses starke Rauchspuren und klagte über Schmerzen in der Brust und musste wegen Verdacht auf eine akute Rauchgasintoxikation behandelt werden. Er wurde dem Krankenhaus zur intensiveren Behandlung zugeführt. Zudem wurde ein Feuerwehrmann bei der Bergung der Katze in die Hand gebissen und verletzt. Er musste vor Ort in einen Rettungswagen versorgt werden. Da das Haus noch zu möglichen Brandnester überprüft wird, muss die Familie bei Bekannten unterkommen. Nach ersten Angaben dürfte der Brand einem Defekt eines Bügelgerätes zuzurechnen zu sein. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht bestimmt werden. Die Ermittlungen dauern noch an.

