Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Wohnung

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte versuchten am Mittwoch, 22. Januar 2020, im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 23.30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses Am Roggenkamp einzudringen. Die Einbrecher beabsichtigten mit brachialer Gewalt die Wohneingangstür aufzubrechen und sich somit Zugang ins Wohnungsinnere zu verschaffen. Zu einem Eindringen in die Wohnung kam es jedoch nicht. An der Tür entstand erheblicher Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (as)

