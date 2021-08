Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Reinsfeld

Reinsfeld (ots)

Am Donnerstag, den 12.08.2021 um 16:55 Uhr ereignete sich vor der Sparkassenfiliale Reinsfeld ein Verkehrsunfall, bei welchem der Unfallverursacher anschließend flüchtete. Der Verursacher parkte rückwärts von einem Stellplatz der Sparkasse aus und touchierte den gelben PKW des Helfen-und-Pflegen-Dienstes, welcher unmittelbar vor der Remigius Apotheke ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt war. Der gesuchte PKW sei laut Fahrerin des Pflegedienstes ein größeres Modell in der Farbe braun-metallic mit einem NK-Kennzeichen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell