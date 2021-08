Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schweren Folgen

Schweich (ots)

Am Abend des 13.08.2021 gegen 22.10 Uhr befuhr ein mit zwei jungen Männern und einer jungen Dame besetzter PKW aus Richtung Hochkreuz kommen die L141 in Richtung Leinenhof bei Schweich. Schon etwa 100 m vor dem Anwesen Leinenhof verlor der Fahrer in einer Rechtskurve die Gewalt über den Wagen und driftete nach rechts über den Fahrbahnrand in den angrenzenden Grünbereich. Hinter einer Bodenwelle hob der PKW ab und flog in Richtung des Hotels. Letztlich war die Anprallenergie noch so hoch, dass der Terrassenbereich durchbrochen und die Hauswand eingeschlagen wurde. Genau dort hatten noch eine halbe Stunde zuvor Gäste im Außenbereich gesessen. Eine Zeugin gab an, dass der Wagen an ihr vorbeigeflogen kam.

Alle drei Insassen des Wagens wurden leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich nach anfänglicher Schätzung zwischen 50-100T EUR. Nur der glücklichen Umstand, dass die Gäste den Außenbereich kurz zuvor verlassen hatten, verhinderte hier einen katastrophalen Unfallausgang.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell