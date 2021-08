Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dreiste Diebe stehlen Katalysatoren

Rötsweiler-Nockenthal (ots)

In der Nacht vom Donnerstag, 12.08.2021, auf Freitag, 13.08.2021, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Firmengelände einer KFZ-Werkstatt in der Saarstraße in Rötsweiler-Nockenthal. Dort entwendeten sie, vermutlich unter Anwendung eines Trennschleifers, Katalysatoren an mehreren Fahrzeugen. Der Eigentümer der Werkstatt, dessen Wohnhaus sich direkt angrenzend zur Werkstatt befindet, bemerkte die Tat nicht. Es entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Da sich die Werkstatt unmittelbar an der B41 zwischen Oberbrombach und Rötsweiler-Nockenthal befindet, bittet die Polizei mögliche Zeugen, die die Strecke zur Tatzeit befuhren, sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Birkenfeld zu richten.

In den vergangenen Wochen kam es bereits zu mehreren ähnlich gelagerten Diebstählen im Kreis Birkenfeld, zu welchen unter anderem auch die Polizeiinspektionen Baumholder und Idar-Oberstein ermitteln. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist derzeit noch unklar.

