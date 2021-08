Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW Mini

Saarburg (ots)

Am Donnerstag, 12.08.2021 kam es in der Zeit von 13:00-21:20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem PKW Mini, der auf dem Parkplatz der Seniorenresidenz "Haus Burgblick" in Saarburg-Beurig abgestellt war. Unbekannte Täter schlugen mittels unbekannten Gegenstand die hintere Seitenscheibe des Cabriolets ein. Aus dem PKW wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500EUR.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.

