Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannter platziert Schrauben vor Autoreifen

Hermeskeil (ots)

Am Sonntag, 08.08.2021, gegen 11.00 Uhr, entdeckte eine Fahrzeughalterin sowohl vor dem rechten Vorderrad, als auch vor dem linken Hinterrad platzierte Schrauben. Diese seien so ausgerichtet gewesen, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Losfahren die Reifen beschädigt hätten. Das Auto war in Hermeskeil im Brunnenweg am Samstag, 07.08.2021, gegen 21.00 Uhr abgestellt worden. Es bestehen keine Zweifel daran, dass die Schrauben absichtlich ausgelegt wurden. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Tel.Nr.: 06503/91510 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

