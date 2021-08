Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trier-Süd. Verkehrsunfall mit mehreren leichtverletzten Personen in der Kaiserstraße

Am Mittwoch, 11.08.2021, gegen 18:08 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen im Kreuzungsbereich Kaiserstraße / Südallee in Richtung Weberbach in Trier. Hierbei befuhr ein Fahrzeug die Südallee und wollte in die Weberbach abbiegen. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit dem geradeausfahrenden Fahrzeug, das die Kaiserstraße in Richtung Moselufer passieren wollte. Bei der Kollision kam ein PKW auf der Seite zum Liegen, alle Beteiligten konnten jedoch eigenständig das jeweilige Fahrzeug verlassen. Aufgrund der Unfallaufnahme musste die Örtlichkeit für etwa 30 Minuten gesperrt werden, weshalb es zu einem Rückstau kam. Die verletzten Fahrzeuginsassen wurden in verschiedene Krankenhäuser verbracht.

