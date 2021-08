Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Konz-Könen

Konz (ots)

Am 11.08.2021, zw. 18.20-18.25 Uhr wurde in Konz-Könen, Wilde Acht 16, vor dem DM- Markt ein dort parkender schwarzer Toyota Lexus, hinten rechts an der Stoßstange beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben, welches in dem o.g. Zeitraum den Schaden verursacht hatte. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht werden an die Polizei Konz unter der Telefonnummer 06501/92680 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell