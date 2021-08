Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Idar-Oberstein, Otto-Decker-Straße: Zeugen gesucht

Idar-Oberstein (ots)

In der Otto-Decker-Straße im Stadtteil Oberstein kam es am 11.08.2021 gegen 10:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Zwei Fahrzeuge befuhren hintereinander die Otto-Decker-Straße aus Richtung B 41 kommend in Fahrtrichtung Fußgängerzone. Das vorausfahrende Fahrzeug wendet plötzlich auf Höhe der Hausnummer 12, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Aufgrund der geringen Breite der Fahrbahn musste dieses nochmals zurücksetzen und touchierte hierbei das hinter ihr wartende Fahrzeug. Es entstand Sachschaden. Der oder die Fahrer/in setzte die Fahrt unvermindert fort. Bei dem flüchtenden PKW soll es sich um einen weißen SUV, Chevrolet Captiva, mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Frankenthal (FT-) handeln. Da dieses Wendemanöver mehrere Zeugen gesehen haben sollen, wird um Hinweise diesbezüglich gebeten.

