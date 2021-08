Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dreister Verkehrsunfall auf Norma-Parkplatz Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am 11.08.2021 ereignete sich im Zeitraum von 14:00 bis 15:00 Uhr ein ärgerlicher Parkplatzunfall auf dem Norma-Parkplatz in der Tiefensteiner Straße. Ein offenbar heller PKW stieß beim Ein- oder Ausparken gegen ein rechts neben ihm grüner VW Golf. Hierbei kam es zum Sachschaden im Bereich der linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher schien dies jedoch nicht sonderlich gestört zu haben und verließ die Unfallörtlichkeit, ohne den Unfall zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an unten genannte Kontaktdaten.

