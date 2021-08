Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Morbach-Odert (ots)

Am 11.08.2021 gegen 17:35 Uhr, kam es kurz hinter dem Einmündungsbereich beim "Oderter Haus" (K99) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Minivan kam unter Missachtung des Rechtsfahrgebots in der engen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Die Unfallgegnerin musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach rechts ausweichen und beschädigte an einem hohen Bordstein die Felge. Zudem platzte der Reifen, sodass für sie eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Der Fahrer des Vans entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Morbach in Verbindung zu setzten.

