Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Böschungsbrand - Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung

Morbach (ots)

Am 13.08.2021, gegen 19:10 Uhr, werden die Polizeibeamten während einer Sachverhaltsaufnahme auf dem REWE-Parkplatz in Morbach auf eine Rauchentwicklung in der Böschung zur B269 hin aufmerksam. Bei näherer Inaugenscheinnahme kann starkes Knistern, sowie bereits Flammen im Strauchinneren festgestellt werden. Diese können durch schnelles Handeln der Beamten mittels Feuerlöscher gelöscht und somit eine Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Der Brandort wird im Anschluss durch die alarmierte Feuerwehr mittels Wärmekamera überprüft und nachträglich nochmals mit Wasser abgelöscht. Glücklicherweise kam es zu keinem nennenswerten Schaden durch die Flammen.

Im Einsatz war die Feuerwehr aus Morbach, sowie die Polizei Morbach.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte eine weggeworfene Zigarette als mögliche Brandursache in Frage kommen. Der Verursacher ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise können an die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/93740 gegeben werden.

