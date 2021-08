Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei kontrolliert: Beamten ahnden diverse Verkehrsverstöße

Bad Oeynhausen, Minden (ots)

Bei Kontrollen in Bad Oeynhausen und Minden hat die Polizei am Mittwoch diverse Verkehrsverstöße festgestellt. Dabei standen vor allem Auto- und Zweiradfahrer im Fokus der Einsatzkräfte. Zur Bilanz des Tages zählten 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, drei Strafanzeigen, eine Blutprobe sowie 33 Verwarnungsgelder.

So stoppten die Beamten des Verkehrsdienstes in Bad Oeynhausen am Morgen einen 17-jährigen Rollerfahrer, dessen Zweirad auf einem Rollenprüfstand annähernd Tempo 70 erreichte. Da der Jugendliche lediglich eine Prüfbescheinigung besitzt, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Zudem kommt auf ihn eine Strafanzeige zu. Am Nachmittag fiel ein weiterer Rollerfahrer (28) auf der Kanalstraße negativ auf. Bei ihm bestand der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss. Ein Test erhärtete diesen Verdacht. Zudem hatte der Mann Reste von Marihuana bei sich. Nach einer Blutentnahme auf der Wache konnte der Mann wieder gehen. Ihm drohen ein Bußgeld von 500 Euro und zwei Punkte in Flensburg.

Zusätzlich führten die Polizisten Geschwindigkeitsmessungen auf der Kanalstraße durch. Hier wurden 19 Verwarnungsgelder und drei Anzeigen verhängt. Ein 34-jähriger Opel-Fahrer aus Hüllhorst hatte besonders stark aufs Gaspedal gedrückt. Sein Wagen wurde mit Tempo 83 vom Messgerät erfasst. Weiterhin ahndeten die Beamten unter anderem mehrere Verstöße wegen der Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt, des Fahrens ohne Sicherheitsgurt, der Missachtung des Rotlichts oder wegen mangelhafter Ladungssicherheit.

Auch vereinzelte Fahrradfahrende hielten sich nicht an die Verkehrsregeln. So fuhr ein 41-Jähriger in Minden an der Ecke Ringstraße/Artilleriestraße auf die Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage zu, stoppte kurz, vergewisserte sich das kein Fahrzeug kam und überquerte dann trotz Rotlicht den Kreuzungsbereich. Zudem waren fünf Radfahrer in der falschen Richtung unterwegs und ein Weiterer nutze sein Handy während der Fahrt. Aufgrund der geringen Zahl der Verstöße bewertete die Polizei das Verhalten der Radfahrenden an diesem Tag insgesamt aber als sehr zufriedenstellend.

