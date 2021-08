Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Junge Motorradfahrerin kommt bei Ausweichmanöver zu Fall

Minden, Löhne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Luttern in Haddenhausen ist am Mittwoch eine erst 16-jährige Motorradfahrerin aus Löhne leicht verletzt worden. Sie war auf dem kurvenreichen Streckenabschnitt im Wiehengebirge mit ihrem Leichtkraftrad bei einem Ausweichmanöver mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert und gestürzt.

Die Jugendliche war am Nachmittag zusammen mit zwei weiteren Bikern aus dem Kreis Herford bergauf unterwegs, als ihr gegen 17.15 Uhr in einer der scharfen Kurven der Peugeot eines 71-jährigen Mannes aus Minden entgegenkam. Da laut der 16-Jährigen der Pkw offenbar zu weit in der Mitte gefahren sei, habe sie, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, ein Ausweichmanöver versucht. Dabei sei es jedoch zu dem Zusammenstoß gekommen, in dessen Folge sie mit ihrer Yamaha auf die Fahrbahn stürzte.

Der Peugeot-Fahrer gab dem gegenüber bei der Polizei an, dass er nur auf seinem Fahrstreifen gefahren sei. Ein neben einer Rettungswagenbesatzung vorsichtshalber verständigter Notarzt musste nicht ernsthaft eingreifen, da die Löhnerin neben einem Schock offenbar keine schweren Verletzungen aufwies.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell