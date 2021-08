Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verlorene Steine beschädigen BMW - Polizei bittet Transport-Fahrer um Kontaktaufnahme

Rahden (ots)

Verlorene Ladung war der Auslöser für einen Unfall auf der Tielger Straße in Preussisch Ströhen am Montag, 16. August. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei den Fahrer eines weißen Transporters samt Anhänger um Kontaktaufnahme.

Ein BMW-Fahrer war an diesem Tag gegen 17.30 Uhr in Richtung der B 239 unterwegs, als es im Teilstück zwischen dem Entsorgungsbetrieb Wüppenhorst und der Wagenfelder Straße zu dem Vorfall kam. Laut des BMW-Fahrers befand sich vor ihm der Transporter, dessen Anhänger offenbar mit Bauschutt beladen war. Während der Fahrt fielen mehrere Steine auf die Fahrbahn und beschädigten seinen Pkw. Daraufhin stoppte der Mann, besah sich den Schaden und räumte die Steine von der Fahrbahn. Unterdessen fuhr das Gespann weiter in Richtung der B 239.

Mittlerweile konnte die Polizei ermitteln, dass das Heck des Transporters fensterlos war, sich dort aber zwei übereinander liegende Firmenschriftzüge befanden. Bei dem Anhänger handelte es sich um einen Doppelachsanhänger mit Alu-Aufbau. Anrufe werden von den Beamten des Verkehrskommissariats erbeten unter Telefon (05741) 2770.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell