Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zimmerbrand in einem Wohnheim

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Samstag, 18.12.2021, auf Sonntag, 19.12.2021, kam es im östlichen Stadtgebiet zu einem Brand in einem Wohnheim für betreute Menschen. Betroffen war letztlich nur das Zimmer eines Bewohners, der mit leichten Verbrennungen sowie einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zur Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden, die Ermittlungen dauern an. Das Haus musste im Rahmen des Lösch- und Rettungseinsatzes kurzzeitig evakuiert werden, es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Im Einsatz waren die Feuerwehr Kaiserslautern, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen sowie die Polizei.|be

