Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sicherheitshinweise nach Automatensprengung

Wegberg (ots)

Nach der Sprengung eines Geldautomaten an der Bahnhofstraße in den frühen Morgenstunden des 23. November (Dienstag) wurde bekannt, dass Tatzeugen versucht haben, die Täter zu vertreiben, indem sie mit Flaschen nach ihnen geworfen und sie lautstark angesprochen haben. Die bislang unbekannten Täter flüchteten anschließend mit ihrem Fahrzeug.

Für die polizeilichen Ermittlungen nach einer solchen Straftat sind Zeugenhinweise sehr wichtig. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass es sehr gefährlich sein kann, sich Straftätern zu nähern, bzw. sich ihnen in den Weg zu stellen.

Damit es nicht zu einer Gefahr für Zeugen und Anwohner kommt, bittet die Polizei darum, folgende Hinweise zu beherzigen:

- Stellen Sie sich den Tätern nicht in den Weg! Es ist nicht auszuschließen, dass Waffen mitgeführt werden und es muss von daher damit gerechnet werden, dass die Täter diese auch einsetzen könnten. - Tätergruppierungen, die für die Sprengung von Geldautomaten in Betracht kommen, zeigen ein sehr riskantes Fluchtverhalten mit hochmotorisierten Kfz - Daher ist besondere Vorsicht geboten. - Treten Sie nicht an den Tatort heran! Es besteht die Möglichkeit, dass der Sprengstoff nicht vollständig gezündet hat oder sich noch Gas im Gebäude befindet. - Wählen Sie den Notruf 110 und beobachten Sie die Täter aus sicherer Entfernung. Geben Sie der Polizei per Telefon Hinweise zu Täteranzahl, Fluchtfahrzeug, Kfz-Kennzeichen und Fluchtrichtung. Das ist uns eine große Hilfe!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell