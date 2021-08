Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Horn-Millinghausen - Unfall

Erwitte (ots)

Auf der Straße Am Rübenkamp ist es am Dienstag, gegen 14:00 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 11-jähriger Junge fuhr mit seinem Fahrrad auf der Straße. Als er seine Mutter erspähte, winkte er ihr zu. Durch die Ablenkung kollidierte er mit einem am Straßenrand abgestellten Auto. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell