Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Scheiben beschädigt

Lippstadt (ots)

An der Mastholter Straße ist es am Dienstag, gegen 17:55 Uhr, zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte Täter warfen mit Steinen zwei Fensterscheiben an einem Gastronomiebetrieb ein. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

