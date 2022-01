Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Beim Abbiegen kollidiert

Rhede (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Unfalls vom Donnerstag in Rhede dar. Dazu war es gegen 14.20 Uhr auf der Brünener Straße gekommen: Eine 48-Jährige war dort in Richtung Rhede unterwegs. Als die Rhederin nach links auf die Auffahrt zur B67 in Richtung Borken abbiegen wollte, stieß sie frontal mit dem entgegenkommenden Wagen einer 46-jährigen Hamminkelnerin zusammen. Die beiden Verletzten kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

