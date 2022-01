Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Kontrolle geflüchtet

Bocholt (ots)

Die Reifen drehten durch und quietschten lautstark, als ein Autofahrer in der Nacht zum Freitag auf dem Ostwall in Bocholt Vollgas gab: Was auf den ersten Blick wie ein Eindruck von einem Autorennen wirkte, stellte jedoch die Flucht vor der Polizei dar. Beamte hatten den Wagen gegen 02.45 Uhr kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der 49-jährige Fahrer Drogen konsumiert hatte. Als es schließlich um das Durchführen eines entsprechenden Tests ging, ergriff der Niederländer die Flucht und bog mit ausgeschaltetem Licht vom Ostwall ab auf die Nordstraße. Die Beamten folgten dem Flüchtigen. Dabei wies sie der unbekannte Fahrer eines roten Kleinwagens auf die Fluchtrichtung hin, die der 49-Jährige genommen hatte. Die Fahndung nach dem Flüchtigen verlief jedoch erfolglos. Die Polizei bittet den Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit der Wache in Bocholt in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen dauern an.

