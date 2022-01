Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zigarettenautomat komplett gestohlen

Bocholt (ots)

Erst flexten sie den Pfosten durch, an dem der Zigarettenautomat befestigt war. Dann luden die Täter den kompletten Automaten in einen bereitstehenden Pkw und entfernten sich: Kriminelle Zielstrebigkeit bewiesen haben drei Unbekannte am Donnerstag in Bocholt. Das Geschehen hatte sich gegen 23.00 Uhr an der Straße Schlavenhorst abgespielt Nach Zeugenangaben waren die Täter mit einem silberfarbenen Nissan Micra älteren Baujahrs unterwegs. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

