Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kind erschrickt und stürzt

Autofahrerin und Zeuge gesucht

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine Elfjährige bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Ahaus. Die junge Radfahrerin schilderte, dass sie vom Vredener Dyk kommend den Adenauerring an der Radfahrerfurt in Richtung Arnoldstraße überquert habe. Von rechts habe sich ein Auto genähert, dass den Adenauerring aus Richtung Wüllener Straße kommend befahren habe. Sie habe sich erschrocken und sei gestürzt, so die Elfjährige. Zusammengestoßen seien sie nicht. Die Autofahrerin habe angehalten und sich nach dem Befinden des Kindes erkundigt. Dann habe die Frau ihre Fahrt fortgesetzt. Die Gestürzte beschrieb sie wie folgt: schwarze gekleidet mit Brille und kurzem Haar. Das Geschehen trug sich zwischen 08.00 und 08.15 Uhr zu. Der Vater brachte sein Kind in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet die Autofahrerin sowie einen Mann, der dem Kind an der Unfallstelle geholfen hatte, und weitere mögliche Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

