Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - In Wohnhäuser eingedrungen

Reken (ots)

Zu zwei Wohnungseinbrüchen ist es am Mittwoch in Groß Reken gekommen. Die erste Tat spielte sich an der Heidener Straße ab, wo die Täter zwischen 18.00 Uhr und 20.20 Uhr mit Gewalt in eine Wohnung eindrangen. Ob sie daraus etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der zweite Tatort liegt am Kapellenweg. Dort brachen Unbekannte zwischen 06.00 Uhr und 20.15 Uhr in ein Wohnhaus ein, das sie durchsuchten: Um hineinzukommen, hatten sie eine Terrassentür aufgehebelt. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

