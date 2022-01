Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Holtwick - In zwei Häuser eingebrochen

Bocholt (ots)

Einbrecher sind am Mittwoch in zwei Wohnhäuser in Bocholt-Holtwick eingedrungen:

Gewaltsam Zugang verschafft haben sich Unbekannte in ein Gebäude an der Straße Auf dem Brink. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck. Zu dem Geschehen kam es zwischen 14.00 und 17.15 Uhr.

Bargeld haben Einbrecher aus einem Wohnhaus an der Diepenbrockstraße gestohlen: Um hineinzukommen, schlugen sie die Glastür eines Wintergartens ein. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume. Ob sie neben dem vorgefundenen Bargeld noch mehr gestohlen haben, stand bei der Aufnahme der Anzeige noch nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen 17.45 Uhr und 21.15 Uhr.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell