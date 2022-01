Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Rauchmelder schlägt Alarm

Gronau (ots)

Die Mikrowelle war erst zwei Wochen eingebaut, nun ist sie schon wieder unbrauchbar. Mutmaßlich durch eine fehlerhafte Bedienung der englischsprachigen Menüführung schaltete sich das Küchengerät in den frühen Morgenstunden des Mittwochs ein und eine Kunststoffhaube verschmorte auf dem Drehteller. Die Folge war eine starke Rauchentwicklung, die wiederum einen Rauchmelder auslöste. Die Feuerwehr und Polizei eilten gegen 06.40 Uhr zur Füchter Straße in Gronau-Epe, um den Menschen in Not Hilfe zu leisten. Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation einem Krankenhaus zugeführt. Zwei weiterte Bewohner blieben unverletzt, nicht zuletzt durch die Installation des Rauchmelders.

