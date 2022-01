Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radfahrer übersehen und touchiert

Gescher (ots)

Übersehen hat ein 27 Jahre alter Autofahrer einen Radfahrer am Mittwoch in Gescher. Der 20 Jahre alte Radler war gegen 07.55 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Drosselweg unterwegs, als der Wagen des Gescheraners kreuzte. Der 27-Jährige wollte von der Eschstraße nach links abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der Jüngere der beiden Gescheraner stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

