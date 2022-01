Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Zigarettenautomat aufgebrochen

Gescher (ots)

Auf den Inhalt eines Zigarettenautomaten hatte es Unbekannte in Gescher-Hochmoor abgesehen. Das am Wacholderweg stehende Gerät brachen die Täter zwischen Dienstag, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 08.15 Uhr, auf. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell