Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrschulwagen Vorfahrt genommen

Gronau (ots)

Drei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 17.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag in Gronau-Epe. Ein Fahrschullehrer aus Heek war mit seiner Schülerin gegen 12.15 Uhr auf der Steinfurter Straße aus Richtung Epe kommend in Richtung Gronau unterwegs, als der Wagen eines 28 Jahre alten Gronauers von links kommend querte. Der Gronauer hatte Berger Landweg befahren und das Stopp-Zeichen missachtet. Den 53-jährige Fahrschullehrer und die 23-jährige Fahrschülerin aus Gronau sowie den Beifahrer des Unfallverursachers, ein 26 Jahre alter Gronauer, brachte der Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Für die Unfallaufnahme musste die Steinerfurter Straße zeitweise komplett gesperrt werden.

