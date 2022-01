Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Katalysatoren entwendet

Gronau (ots)

Auf Katalysatoren hatten es drei Unbekannte bei einem Einbruch in Gronau abgesehen. Um das Gebäude der Autowerkstatt zu gelangen, schlugen die Täter eine Scheibe ein und öffneten ein Rolltor. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher mehrere Schränke. Aus einem Lager entwendeten sie circa 100 Katalysatoren. Zu dem Geschehen an der Düppelstraße kam es am Mittwoch zwischen 00.00 und 01.00 Uhr. Eine Videoüberwachung zeigte drei dunkel gekleidete Täter mit weißen Mund-Nase-Bedeckungen. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell