Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: E-Bike aus Garten gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde in der Bozener Straße in Ludwigsburg ein schwarzes E-Bike der Marke Haibike, Typ "Hardnine 8" entwendet. Das Fahrrad war abgeschlossen und im Garten eines Wohnhauses abgestellt gewesen. Der unbekannte Täter stieg mutmaßlich über das abgeschlossene Gartentor und nutze eine vorgefundene Gartenschere zum Durchtrennen des Schlosses. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141 18-5353 zu wenden.

