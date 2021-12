Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Elfjähriges Mädchen bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine elf Jahre alte Radfahrerin, die am Freitag gegen 07:40 Uhr in der Römerstraße in Leonberg in einen Unfall verwickelt war. Das Mädchen fuhr auf dem parallel zur Römerstraße verlaufenden Radweg und wollte hier die Einmündung der Gerhard-Hauptmann-Straße überqueren. In die Gerhardt-Hauptmann-Straße einbiegen wollte eine 48-jährige Seat-Lenkerin, die auf der Römerstraße in Fahrtrichtung Leo-Center unterwegs war. Hierbei übersah sie vermutlich die Radfahrerin und es kam zur Kollision. Die Radfahrerin wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell